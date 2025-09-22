Психолог объяснила, почему Пугачева испытывает обиду на Россию

Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» объяснила, почему певица Алла Пугачева испытывает обиду на Россию. По мнению эксперта, артистку может задевать то, что к ней прислушиваются меньше, чем раньше.

«Это косвенно может напоминать обиду детей на бабушек, которые не уделяют время внукам, потому что хотят пожить для себя. Алла Борисовна ощущает свой невероятный вклад в искусство, поэтому думает, что может выбирать, в какой стране жить, что есть и пить, как выглядеть», — сказала Кардиакос.

При этом она отметила, что в интервью журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) певица «очень спокойно» отвечала на различные, даже провокационные, вопросы, что говорит о «ее устойчивой самооценке».

Интервью с Пугачевой Гордеева выпустила 10 сентября. В ходе беседы певица, среди прочего, назвала Джохара Дудаева «порядочным и интеллигентным» человеком. После этого организация «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) направила петицию к президенту России Владимиру Путину с требованием лишить ее звания народной артистки.

18 сентября глава ФПБК Виталий Бородин заявил, что Пугачеву после скандального интервью Гордеевой следует привлечь к уголовной ответственности. Он подчеркнул, что неважно, сколько этот процесс может занять времени. По его словам, «необходимо показывать своей стране, в том числе и Пугачевой, что не будет никакого помилования».

Ранее Певцов высказался о предателях родины после выхода интервью Пугачевой.