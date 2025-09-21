«Интервидение» завершилось «Миллионом голосов»

В финале международного конкурса эстрадной песни «Интервидение-2025» все участники спели композицию Million Voices (с англ. «Миллион голосов»).

С этой песней Полина Гагарина стала второй на конкурсе «Евровидение» десять лет назад. На «Интервидении» каждый участник пел строчки Million Voices на родном языке.

В этом году финал соревнования прошел вечером 20 сентября на концертной площадке Live Arena в Москве. Победу одержал представитель Вьетнама Дык Фук с песней Phu Dong Thien Vuong, уже ставшей хитом на его родине. На втором месте оказался Кыргызстан: его представляла группа Nomad с песней «Жалгыз сага» («Только тебе»). А замкнул тройку лидеров Катар. От этой страны выступила певица, композитор и актриса Дана Аль-Мир с зажигательной композицией на арабском языке «Huwa Dha Anta» ( «Это именно ты»). «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

«Интервидение» — международный песенный конкурс, история которого началась в эпоху Холодной войны. В 1960-х его придумали страны соцлагеря как альтернативу «Евровидению». Первые фестивали проходили в Восточной Европе, позже центр конкурса переместился в польский Сопот. В 1981-м конкурс прекратили из-за политических событий в Польше. «Интервидение — 2025» стало первым за последние 15 лет под этой вывеской и 10-м за всю историю фестиваля.

