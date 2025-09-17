Пригожин раскрыл, лишат ли Пугачеву звания народной артистки

Певица Алла Пугачева после скандального интервью журналистке Екатерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) вряд ли лишится звания народной артистки. Такое мнение в интервью «Радио 1» высказал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Он отметил, что подобного прецедента еще не было.

«Ордена были вручены еще предыдущим президентом, поэтому я точно уверен, что этого не произойдет. У нее своя точка зрения, и она может расходиться с нашей. Я, например, со многими вещами не согласен. Алла Борисовна напела себе в определенном смысле авторитет», — сказал Пригожин.

Он добавил, что Пугачева всегда делает те или иные вещи с определенными целями и существует исключительно в зоне своих интересов.

Интервью с Пугачевой Гордеева выпустила 10 сентября. В ходе беседы певица, среди прочего, назвала Джохара Дудаева «порядочным и интеллигентным» человеком. После этого организация «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» направила петицию к президенту России Владимиру Путину с требованием лишить ее звания народной артистки.

Ранее в Госдуме высказались о возможном лишении Пугачевой звания народной артистки.