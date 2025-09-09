Народному артисту РСФСР Александру Збруеву стало плохо перед спектаклем в театре «Ленком». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

9 сентября на сцене театра шла юбилейная — 250-я постановка «Вишневого сада», где актер исполняет роль брата Любови Раневской. По данным канала, перед спектаклем он пожаловался на слабость и сильное головокружение. На сцену Збруев выйти не смог — его заменили.

Как пишет Mash, врачи осмотрели артиста, однако приняли решение его не госпитализировать. Они порекомендовали актеру постельный режим.

22 января 2025 года Збруев сообщил о своей госпитализации, отметив, что чувствует себя «неважно» и планирует пройти курс лечения. При этом он выразил нежелание обсуждать причины своего состояния.

Позже артист заявил, что находится в больнице для планового обследования.

4 октября стало известно, что Збруева экстренно госпитализировали. Актер жаловался на удушье.

Супруга артиста сообщила, что ему дважды вызывали скорую: первая бригада врачей назначила ему амбулаторное лечение, а вторая уже решила доставить звезду в больницу. При этом сам Збруев опроверг информацию о своей госпитализации.

