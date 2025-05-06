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Александр Збруев рассказал, как провел детство в исправительным лагере

Актер Збруев заявил, что пять лет провел в исправительном лагере во время ВОВ
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Народный артист Александр Збруев признался в беседе с NEWS.ru, что его мать сослали в Рыбинский исправительный лагерь во время Великой Отечественной войны.

По словам Збруева, мать отправилась в лагерь с ним на руках. Они провели там пять лет, а вернулись, когда еще шла война. Артист признался, что не помнит голода, ужасов и испытаний войны, так как был совсем маленьким.

«Но в возрасте семи лет мне прекрасно запомнился День Победы. Восемьдесят лет прошло, а я его помню», — поделился артист.

6 мая директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что вместе со своим возлюбленным певцом Shaman (Ярославом Дроновым) проведет праздничный концерт в Minecraft.

Мероприятие пройдет 8 мая и будет посвящено 80-летию Великой Победы. На стриме, уточнила общественница, зрителей также ждет «виртуальная экскурсия по памятникам и локациям, посвященным ключевым событиям Великой Отечественной войны». Мизулина пообещала, что некоторых участников ждут подарки — специальные скины и знаки отличия.

Ранее петербуржцы возмутились памятником «Родина-мать» в сандалиях.

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