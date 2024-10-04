Актера «Ленкома» Александра Збруева экстренно госпитализировали

Народного артиста России Александра Збруева экстренно доставили в одну из московских клиник. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, актеру «Ленкома» стало плохо утром 4 октября. Он начал задыхаться, после чего вызвал скорую. Сейчас артист находится под наблюдением врачей. Другие детали состояния Збруева пока неизвестны.

Александр Збруев известен по ролям в фильмах «Большая перемена», «Все будет хорошо», «Ты у меня одна».

В феврале Збруева наградили орденом Александра Невского. Орден народный артист России получил с формулировкой «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

В конце сентября сообщалось, что в Москве госпитализировали дочь Александра Збруева Наталью. Позднее супруга актера Людмила Савельева рассказывала, что причиной госпитализации 46-летней наследницы стало отравление. Женщина выпила 10 таблеток снотворного, после чего ей вызвали скорую, и врачи ее госпитализировали.

Ранее сообщалось, что актрису «Служебного романа» экстренно госпитализировали в Москве.