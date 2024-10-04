Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Актера «Ленкома» Александра Збруева экстренно госпитализировали

112: народный артист России Александр Збруев госпитализирован в Москве

close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Народного артиста России Александра Збруева экстренно доставили в одну из московских клиник. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, актеру «Ленкома» стало плохо утром 4 октября. Он начал задыхаться, после чего вызвал скорую. Сейчас артист находится под наблюдением врачей. Другие детали состояния Збруева пока неизвестны.

Александр Збруев известен по ролям в фильмах «Большая перемена», «Все будет хорошо», «Ты у меня одна».

В феврале Збруева наградили орденом Александра Невского. Орден народный артист России получил с формулировкой «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».

В конце сентября сообщалось, что в Москве госпитализировали дочь Александра Збруева Наталью. Позднее супруга актера Людмила Савельева рассказывала, что причиной госпитализации 46-летней наследницы стало отравление. Женщина выпила 10 таблеток снотворного, после чего ей вызвали скорую, и врачи ее госпитализировали.

Ранее сообщалось, что актрису «Служебного романа» экстренно госпитализировали в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами