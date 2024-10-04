Александр Збруев опроверг слухи о своей госпитализации

Актер «Ленкома» Александр Збруев опроверг информацию о своей госпитализации в беседе с «Абзацем».

«Все в порядке, не волнуйтесь, это фейк. Я дома», — заявил он.

Недавно Telegram-канал 112 сообщил, что Александра Збруева якобы экстренно доставили в одну из московских клиник утром 4 октября. Он якобы начал задыхаться, после чего вызвал скорую.

Потом супруга актера Людмила Савельева заявила Life со ссылкой на SHOT, что Збруев действительно жаловался на плохое самочувствие и ему вызвали медиков, однако врачи назначили артисту амбулаторное лечение.

Затем Савельева снова связалась с Telegram-каналом и отметила, что мужа все-таки госпитализировали. Приступы удушья у Збруева не закончились, поэтому актеру пришлось снова вызывать скорую помощь. Вторая бригада медиков решила госпитализировать артиста.

По информации Telegram-канала Mash, Збруева госпитализировали с подозрением на повторный инсульт.

Ранее шансонье Владимир Ждамиров заявил, что находится в Воронеже и у него все хорошо.