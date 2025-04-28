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Появились первые кадры с Охлобыстиным в роли почтальона Печкина

Фильм «Простоквашино» выйдет 1 января
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Атмосфера кино

Режиссер Сарик Андреасян в Telegram-канале анонсировал выход трейлера к фильму «Простоквашино».

Андреасян снял полнометражный фильм по мотивам повести Эдуарда Успенского и серии советских мультфильмов, вышедших в 1978–1984 годах. В трейлере показали уже полюбившихся героев – дядю Федора (Роман Панков), его мать (Лиза Моряк) и отца (Павел Прилучный), почтальона Печкина (Иван Охлобыстин), а также кота Матроскина, пса Шарика и Галчонка, созданных с помощью компьютерной графики. Разговаривающих животных озвучили Антон Табаков, Павел Деревянко и Дарья Блохина.

В картине также снялись Владимир Сычев, Татьяна Орлова, Марина Федункив, Тимур Батрутдинов, Ирина Темичева, Алексей Маклаков, Александр Лыков и Роза Хайруллина.

«Быть частью такого великого наследия – это большая честь и ответственность для всей нашей команды и семьи. Мы сделали кино, которое, как и советский мультфильм, будут смотреть дети и взрослые даже через пятьдесят лет. Воплощать в жизнь эти образы очень сокровенно и важно перед нашими зрителями и детьми», – заявил Андреасян.

Ранее Сарик Андреасян заявил, что около 8 лет снимает без господдержки.

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