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Сарик Андреасян снимет «Войну и мир»

Режиссер Сарик Андреасян сообщил, что съемки «Войны и мира» стартуют осенью
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Telegram-канал САРИК И МОРЯК

Режиссер Сарик Андреасян сообщил в Telegram-канале, что снимет экранизацию по роману-эпопее Льва Толстого «Война и мир».

На данный момент проходит подготовка к съемке картины. Андреасян проводит пробы на главные роли.

«Все секреты раскрывать нельзя, но съемки стартуют осенью!» — поделился режиссер.

28 апреля Андреасян анонсировал выход трейлера к фильму «Простоквашино». В ролике показали уже полюбившихся героев — дядю Федора (Роман Панков), его мать (Лиза Моряк) и отца (Павел Прилучный), почтальона Печкина (Иван Охлобыстин), а также кота Матроскина, пса Шарика и Галчонка, созданных с помощью компьютерной графики. Разговаривающих животных озвучили Антон Табаков, Павел Деревянко и Дарья Блохина.

В картине также снялись Владимир Сычев, Татьяна Орлова, Марина Федункив, Тимур Батрутдинов, Ирина Темичева, Алексей Маклаков, Александр Лыков и Роза Хайруллина. Фильм выйдет 1 января.

Андреасян назвал большой честью и ответственностью быть частью «такого великого наследия».

Ранее Андреасян рассказал, что не сумел уговорить корову сыграть в «Простоквашино».

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