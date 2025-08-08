В Сочи задержали концерт американского рэпера из-за угрозы атаки БПЛА

В Сочи задержали концерт американского рэпера Эйкона (настоящее имя — Алиан Дамала Тиам). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, из-за угрозы атаки БПЛА на концерте началась эвакуация зрителей. Уточняется, что во время тревоги посетителей выступления не выпускают и держат в фойе.

8 августа в Сочи из-за опасности атаки БПЛА эвакуировали посетителей и сотрудников торгового центра «Мандарин». На пляжах курортного города также прошла эвакуация. Аэропорт Сочи вводил ограничения на прием и выпуск воздушных судов на фоне атаки.

Эйкон приехал в Сочи 7 августа. Артист заселился в отель Mantera Supreme Seaside. Там его встретили с красной дорожкой и кубанским хором, который спел рэперу «Полно вам, снежочки».

По данным Mash, номер класса люкс Эйкона стоит миллион рублей в сутки. Помещение площадью 300 кв. м оформлено в славянском стиле. На крыше номера есть личный бассейн.

29 апреля Mash заявлял, что 9 августа Эйкон выступит в Москве и посетит один из крупнейших электросетевых холдингов в мире «Россети». Первый концерт пройдет в ЦСКА Арене.

Ранее сообщалось, что Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выпустит песни своего исполнения.