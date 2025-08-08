На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Татьяна Лазарева выпустит песни своего исполнения

Телеведущая Лазарева анонсировала совместные песни с группой «Хоронько-оркестр»
Евгения Новоженина/РИА Новости

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщила в Telegram-канале, что выпустит песни собственного исполнения.

Лазарева не стала делиться подробностями. Она отметила, что около 15 лет назад записала композиции вместе с группой «Хоронько-оркестр».

«Меня часто спрашивают, почему я не пою, где песни мои всякие разные. А у меня на самом деле был диск. Он был записан лет, ох, сейчас даже не знаю, наверное, 15, если не больше, назад. С оркестром Дмитрия Харанько, прекрасным. И это были прекрасные песни, но он нигде не был выложен, ни на каких площадках. И, по-моему, сейчас это случится. Не прямо сейчас, но я вас подготавливаю», — поделилась артистка.

4 августа Пресненский суд Москвы отказался повторно заочно арестовать телеведущую Татьяну Лазареву по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Приговор Лазаревой ранее в июле этого года был оставлен в силе Апелляционным военным судом. Кроме лишения свободы, ведущей назначен четырехлетний запрет на администрирование интернет-ресурсов. Как следует из материалов судебного дела, поводом для уголовного преследования стало интервью, опубликованное в августе 2023 года на одном из YouTube-каналов, где, по версии следствия, Лазарева допустила высказывания, содержащие признаки публичного оправдания терроризма.

Ранее Лазарева рассказала, что ей больно от цены на обучение дочери в Лондоне.

