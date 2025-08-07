На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Козловский приехал в Санкт-Петербург на съемки фильма Алексея Учителя

«КП»: актер Данила Козловский присоединился к касту фильма Алексея Учителя
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Актер Данила Козловский приехал в Санкт-Петербург на съемки фильма Алексея Учителя «Шум времени». Об этом сообщает «КП-Петербург» со ссылкой на съемочную группу.

Подробности роли Козловского неизвестны. Картина будет посвящена композитору Дмитрию Шостаковичу. Главную роль в проекте исполнит Олег Савцов. Жену музыканта исполнит Дарья Балабанова. К актерскому составу также присоединились Евгений Цыганов, Никита Кологривый, Полина Цыганова. Цыганову досталась роль Сергея Прокофьева.

В июле компания «Централ Партнершип» объявила кинотеатральный релиз фильма «Уволить Жору» с Данилой Козловским в главной роли.

Комедия появится в кинотеатрах 25 декабря 2025 года. Она станет первой вышедшей с российским артистом новой лентой: в апреле нынешнего года в эфире Первого канала показывали исторический блокбастер «Викинги» 2016 года, и тогда СМИ назвали это «первым появлением Козловского» на федеральном канале после длительного перерыва.

Режиссером картины «Уволить Жору» выступил Марюс Вайсберг («(Не)идеальный мужчина», «Бабушка легкого поведения 1-2» и др.).

Ранее стало известно, кто «продвигает» Данилу Козловского в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами