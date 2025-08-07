Актер Данила Козловский приехал в Санкт-Петербург на съемки фильма Алексея Учителя «Шум времени». Об этом сообщает «КП-Петербург» со ссылкой на съемочную группу.

Подробности роли Козловского неизвестны. Картина будет посвящена композитору Дмитрию Шостаковичу. Главную роль в проекте исполнит Олег Савцов. Жену музыканта исполнит Дарья Балабанова. К актерскому составу также присоединились Евгений Цыганов, Никита Кологривый, Полина Цыганова. Цыганову досталась роль Сергея Прокофьева.

В июле компания «Централ Партнершип» объявила кинотеатральный релиз фильма «Уволить Жору» с Данилой Козловским в главной роли.

Комедия появится в кинотеатрах 25 декабря 2025 года. Она станет первой вышедшей с российским артистом новой лентой: в апреле нынешнего года в эфире Первого канала показывали исторический блокбастер «Викинги» 2016 года, и тогда СМИ назвали это «первым появлением Козловского» на федеральном канале после длительного перерыва.

Режиссером картины «Уволить Жору» выступил Марюс Вайсберг («(Не)идеальный мужчина», «Бабушка легкого поведения 1-2» и др.).

Ранее стало известно, кто «продвигает» Данилу Козловского в России.