Стало известно, кто «продвигает» Данилу Козловского в России

Бородин: Козловского в России продвигает та же компания, что и Раппопорт

Руководитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин заявил в Telegram-канале, что театральное агентство ENTRACTE «активно продвигает» актера Данилу Козловского в России.

«Осталось понять, кому принадлежит данная организация. Почему владельцы компании так активно продвигают русофобов в нашей стране, а не настоящих артистов, которые радеют за стран», — подчеркнул он.

По словам Бородина, ENTRACTE – независимые театральный проект из Москвы, который сотрудничает не только Козловским, но также актером Алексеем Серебряковым и артисткой Ксенией Раппопорт.

«Серебрякова помню раньше осуждали в российских СМИ за его слова про общество и власть. Раппопорт же в начале СВО выступила против военных действий, а также публично поддержала опальную Ахеджакову», — уточнил он.

11 июля сообщалось, что вернувшийся на сцену РФ Козловский уедет в тур в США в ноябре 2025 года. За рубежом артист показать свой моноспектакль FRANK.

Ранее стало известно, что из российского сериала «Кухня» вырезали постельную сцену с украинским флагом.