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Умерла 33-летняя актриса из «Ходячих мертвецов»

Актриса из «Ходячих мертвецов» Келли Мак скончалась в возрасте 33 лет
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AMC Film Holdings LLC.

Американская актриса Келли Мак, которая сыграла в постапокалиптическом сериале «Ходячие мертвецы», умерла в возрасте 33 лет. Об этом на странице артистки в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила ее сестра.

Женщина ушла из жизни в своем родном городе Цинциннати, расположенном в штате Огайо.

«Келли мирно скончалась в субботу вечером в окружении любящей матери и тети», — сказано в публикации.

Как пишет издание Hollywood Reporter со ссылкой на заявление семьи Мак, причиной смерти актрисы стала глиома центральной нервной системы.

Мак родилась в 1992 году в США. В «Ходячих мертвецах» она исполнила роль Аделины (Адди). Этот персонаж появился в девятом сезоне сериала.

В июле актер Кшиштоф Матушевский, который играл в польском сериале «Ведьмак» 2002 года, умер на 66-м году жизни.

В прошлом месяце актер Малькольм-Джамал Уорнер, известный по роли в культовом сериале «Декстер», утонул во время отпуска в Коста-Рике.

Ранее в США застрелили актера из «Зачарованных».

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