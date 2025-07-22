Умер американский актер Малькольм-Джамал Уорнер

В Коста-Рике во время отпуска утонул актер Малькольм-Джамал Уорнер из «Декстера»

Актер Малькольм-Джамал Уорнер, известный по роли в культовом сериале «Декстер», утонул во время отпуска в Коста-Рике. Об этом пишет издание People.

По данным издания, трагедия произошла во время семейной поездки. 54-летний актер утонул. По предварительным данным, причиной смерти стала асфиксия. Обстоятельства произошедшего не уточняются. Журналисты отметили, что дата и место прощания будут объявлены позже.

Впервые Малькольм-Джамал появился на телеэкранах в 1982 году в роли детектива в сериале «Мэтт Хьюстон». Популярность актер обрел после съемок в роли персонажа Билла Косби в авторском проекте комика.

За время карьеры он принял участие в популярных сериалах, среди которых «Форс-мажоры», «Американская история ужасов», «Декстер» и другие популярные киноленты.

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