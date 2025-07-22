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Умер американский актер Малькольм-Джамал Уорнер

В Коста-Рике во время отпуска утонул актер Малькольм-Джамал Уорнер из «Декстера»
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Saquan Stimpson/IMAGO/Global Look Press

Актер Малькольм-Джамал Уорнер, известный по роли в культовом сериале «Декстер», утонул во время отпуска в Коста-Рике. Об этом пишет издание People.

По данным издания, трагедия произошла во время семейной поездки. 54-летний актер утонул. По предварительным данным, причиной смерти стала асфиксия. Обстоятельства произошедшего не уточняются. Журналисты отметили, что дата и место прощания будут объявлены позже.

Впервые Малькольм-Джамал появился на телеэкранах в 1982 году в роли детектива в сериале «Мэтт Хьюстон». Популярность актер обрел после съемок в роли персонажа Билла Косби в авторском проекте комика.

За время карьеры он принял участие в популярных сериалах, среди которых «Форс-мажоры», «Американская история ужасов», «Декстер» и другие популярные киноленты.

До этого американский актер Том Труп скончался на 98-м году жизни. Смерть артиста подтвердил его представитель. Актерскую карьеру Труп начал после участия в Корейской войне. После службы Труп вернулся в Нью-Йорк и дебютировал на Бродвее в 1957 году в постановке «Дневник Анны Франк».

Ранее внука телезвезды Дуэйна Чепмена не стало после трагического инцидента со стрельбой.

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