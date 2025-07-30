В Польше умер актер из сериала «Ведьмак»

Актер Кшиштоф Матушевский, который играл в польском сериале «Ведьмак» 2002 года, умер на 66-м году жизни. Об этом сообщает портал Onet со ссылкой на пресс-службу театра «Выбжеже», в котором выступал артист.

«Актер, скончавшийся в возрасте 65 лет, был связан с гданьской сценой более четырех десятилетий. Его кончина — огромная утрата для театрального мира», — говорится в сообщении.

Матушевский выступал в «Выбжеже» с 1983 года. Он был частью спектаклей многих известных польских режиссеров, включая Адама Ожеховского, Яна Кляты, Эвелину Марциняк и других.

Также артист снимался в сериалах и фильмах «Лжец», «Волшебное дерево», «Черный четверг» и «В добре и во зле». Одна из последних работ Матушевского — роль в сериале «Высокая вода».

До этого сообщалось, что актер Алон Абутбул, известный зрителям по фильмам «Рэмбо 3» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды», а также сериалу «Твин Пикс», умер на израильском пляже.

Ранее скончался французский актер Жан-Поль Дюбуа.