Марк Эйдельштейн назвал свои любимые книги

Актер Марк Эйдельштейн рассказал о своих любимых книгах. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса «Строки».

В топ-5 любимых книг Эйдельштейна вошел «Путеводитель растерянных. Беседы с Полом Кронином» немецкого режиссера Вернера Херцога. В нем он рассказывает о своей жизни, искусстве, съемках в экстремальных условиях и философии. Херцог размышляет о природе безумия, пределе человеческих возможностей и силе воли. Формат произведения построен как интервью, перемежающееся с личными размышлениями, архивными фото и письмами.

Мемуары поэтессы, певицы и фотографа Патти Смит «Просто дети» тоже стали одним из любимых произведений Эйдельштейна. Они рассказывают о юности поэтессы, ее переезде в Нью-Йорк, отношениях с художником Робертом Мэпплторпом, а также встречах с известными деятелями искусства. К примеру, Энди Уорхолом, Алленом Гинзбергом, Джимми Хендриксом. Произведение удостоилось Национальной книжной премии США в 2010 году.

Эйдельштейн высоко оценил первый том дневников Андрея Тарковского «Мартиролог». Он освещает события из жизни режиссера с 1970 по 1986 год. Записи чередуют бытовые детали, заметки о работе над фильмами («Зеркало», «Сталкер», «Ностальгия», «Жертвоприношение») и размышления о миссии художника.

Сказка «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери также оказалась одной из любимых книг актера. Произведение переведено более чем на 250 языков и признано одним из самых читаемых в мире.

Эйдельштейн посоветовал роман драматурга и режиссера Романа Михайлова «Дождись лета и посмотри, что будет». В 2024 автор книги снял по ней сериал «Путешествие на солнце и обратно» с Марком в главной роли. История начинается с описания бандитских свадеб, где герои, молодые люди, впервые сталкиваются с переменами. За эту работу Михайлов удостоился премии Андрея Белого в 2021 году.

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