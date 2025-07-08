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Российский актер станет новым «Мистером Смитом»

Актер Марк Эйдельштейн снимется во 2-м сезоне сериала «Мистер и миссис Смит»
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Mario Anzuoni/Reuters

Актер Марк Эйдельштейн сыграет во втором сезоне сериала «Мистер и миссис Смит». Об этом сообщает Deadline.

Эйдельштейн исполнит роль мистера Смита. Его «жену» сыграет американская актриса Софи Тэтчер.

Первый сезон шпионско-романтического триллера «Мистер и миссис Смит», который был вдохновлен одноименным фильмом с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли, вышел в феврале 2024 года. Проект рассказывает о двух шпионах, которые должны изображать супружескую пару. В начале каждой серии герои получают новую миссию от анонимного источника, с которой должны разобраться.

Марк Эйдельштейн принимал участие в фильмах «Анора», «Сто лет тому вперед», «Монастырь» и др. «Анора» удостоилась главной премии «Оскар» в 2025 году, одержав победу в номинации «Лучший фильм».

В марте Марка Эйдельштейна внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». 23-летнего артиста включили в список за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, неоднократное сознательное нарушение государственной границы Украины».

Предположительно, речь идет про участие Эйдельштейна в фильме «Страна Саша», съемки которого проходили в Севастополе в 2021 году.

Ранее Марк Эйдельштейн вспомнил, как Юра Борисов смутил Тома Круза.

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