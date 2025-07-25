«Дон Кихота» и «Баядерку» представят на Летних Балетных Сезонах

Три театра покажут спектакли на Летних Балетных Сезонах в августе

Три московских коллектива покажут свои спектакле на летнем фестивале балета на сцене РАМТа в Москве. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба фестиваля «Балетные сезоны».

1 августа на Летних Балетных Сезонах в последний раз в этом году покажут балет Арама Хачатуряна «Спартак» в исполнении Театра классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василева. Премьера этой постановки, наполненной эксклюзивными фрагментами партитуры композитора и приемами римских гладиаторских боев, состоялась в 2023 году.

Далее свои версии знаменитых балетных спектаклей представит труппа Русского классического театра балета под руководством Валентина Грищенко, в прошлом — солиста Красноярского академического театра оперы и балета. В репертуаре коллектива — три балета Петра Чайковского «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик», «Жизель» Адольфа Адана, «Дон Кихот» Людвига Минкуса и «Бахчисарайский фонтан» Бориса Асафьева (14 августа). Солисты — премьер Имперского русского балета Лев Брель, известный публике по яркому выступлению в проекте «Танцы» на телеканале ТНТ, и петербургская балерина Лариса Корсакова — лауреат международных конкурсов, дипломант проекта «Большой балет».

Со второй декады месяца на Летних Балетных Сезонах будет выступать Национальный классический балет под руководством балерины и педагога Анны Нехлюдовой. Национальный классический балет представит редкие для московской сцены постановки: «Эсмеральду», созданную композитором Цезарем Пуни по мотивам знаменитого романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» — 5 и 18 августа, и «Баядерку» — балет Мариуса Петипа на музыку Людвига Минкуса, основанный на древнеиндийской легенде о трагической любви прекрасной танцовщицы и бесстрашного воина — 6, 16 и 25 августа. Главные партии в спектакле 25 августа исполнят солисты Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Юлия Балашова (Никия) и Евгений Дубровский (Солор). Этот дуэт также танцует в «Спящей красавице» 19, 23 и 27 августа.

А в выходные дни в утренних спектаклях для детей «Щелкунчик» и «Золушка» можно увидеть солиста МАМТ Юрия Выборнова — обладателя множества конкурсных наград, неоднократного лауреата Международного конкурса Юрия Григоровича.

Спектакли на Летних Балетных Сезонах идут ежедневно с 29 июня по 28 августа под аккомпанемент живого оркестра.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде 1-3 и 8-10 августа пройдет театральный фестиваль «Специфик».