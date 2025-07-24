Пьесу Горького поставят в торговом центре

В Нижнем Новгороде 1-3 и 8-10 августа пройдет театральный фестиваль «Специфик», в рамках которого спектакли будут показывать в неожиданных городских локациях.. Об этом сообщила «Газете.Ru» пресс-служба фестиваля.

В первой части «Специфик» 2025 зрители увидят спектакли блока «Текст в городе», в рамках которого современные режиссеры переосмысляют русскую классику.

Спектакль «Мещане» Ярослава Жевнерова по одноименной пьесе М. Горького покажут 1 августа в 19:00, 2–3 августа в 17:00 и 19:00 в торговом центре «Этажи», сейчас закрытом для посещения.

«Пространство, опустевшее, но все еще наполненное следами повседневной жизни, создаст особую атмосферу для истории о семейных конфликтах, поколениях и переменах», — рассказывают организаторы.

«Яму» Артема Устинова по повести А.И. Куприна покажут 1 августа в 19:00, 2–3 августа в 17:00 и 19:00 в чайной «Столбы».

Здание, задуманное как культурное пространство для нижегородской бедноты, долгое время было закрытым для общественности. В ближайшие годы его ждет масштабная реконструкция, и фестиваль «Специфик» станет одной из первых культурных активаций перед новым этапом в жизни места.

Наконец, «Бесприданницу» Нади Кубайлат по пьесе А.Н. Островского покажут 1-3 августа в 20:30 на барже и пристани в центре города на реке Волге. Вода, вечерний воздух и городские огни станут частью действия, а история о несвободе и уязвимости развернется на палубе масштабного судна.

Накануне на Сретенском бульваре в столице в рамках проекта «Лето в Москве» запустили «Открытый микрофон».

Ранее на Северном речном вокзале в рамках проекта «Лето в Москве» открылся кинотеатр под открытым небом.