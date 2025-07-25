Бородин о проверке Дудя на предмет госизмены: «Наконец-то нас услышали!»

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин отреагировал в Telegram-канале на новость о том, что Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) могут проверить на предмет госизмены, фразой: «Наконец нас услышали!»

«Считаю, что Дудь — это предатель России, завербованный Ми-6 и работает на Мишу Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом), который также завербован западными странами. И оба работают по западным методичкам», — написал он.

Бородин уточнил, что ФПБК «буквально недавно» обращалось в соответствующие органы с просьбой проверить Дудя на нарушение статьи 275 УК РФ. Он также понадеялся, что против журналиста возбудят уголовное дело в России в ближайщее время.

Накануне ТАСС со ссылкой на источник в полиции сообщил, что Дудь может стать фигурантом уголовного дела о госизмене. Журналиста могут обвинить в особо тяжком преступлении, за которое предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

22 июля Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Юрия Дудя, обвиняемого в уклонении от обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах. Согласно постановлению, Дудь будет содержаться под стражей в течение двух месяцев с момента его экстрадиции в Россию или задержания на территории страны. Основанием стало обвинение по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ («Злостное неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах»).

Также следствие предъявило Юрию Дудю обвинение по статье о сборе данных о российской армии и ее деятельности.

Ранее Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) признался, что приехал в Юрмалу на фестиваль Вайкуле.