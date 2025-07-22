Юрия Дудя обвинили в сборе данных о российских военных

Следствие предъявило блогеру Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) обвинение по статье о сборе данных о российской армии и ее деятельности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Дудю заочно предъявлено обвинение по части 3 статьи 330.1 УК РФ», — говорится в сообщении.

Статья предполагает ответственность за непредоставление органам документов для включения в список иноагентов лицом, умышленно собирающим информацию о военно-технической деятельности России, которую могут использовать иностранные источники.

Также суд заочно заключил Дудя под стражу.

30 июня прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело против Юрия Дудя. По данным прокуроров, Дудь дважды привлекался к административной ответственности за нарушение закона об иноагентах, но продолжил распространять материалы без соответствующей маркировки.

Блогер признан иностранным агентом за распространение в своих интервью информации из изданий-иноагентов, а также за получение денег за рекламу с YouTube. В 2022 году мужчина уехал из России.

Ранее Юрий Дудь прошелся на каблуках по улицам Парижа.