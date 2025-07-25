Дудя могут проверить на предмет госизмены

Правоохранительные органы рассматривают возможность проверки действий блогера Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) на предмет госизмены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

«Действия Дудя могут быть оценены по статье 275 УК РФ», — заявил собеседник агентства.

22 июля Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Юрия Дудя, обвиняемого в уклонении от обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах. Согласно постановлению, Дудь будет содержаться под стражей в течение двух месяцев с момента его экстрадиции в Россию или задержания на территории страны. Основанием стало обвинение по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ («Злостное неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах»).

Также следствие предъявило Юрию Дудю обвинение по статье о сборе данных о российской армии и ее деятельности.

Ранее юрист рассказал о том, что ждет Дудя при возвращении в Россию.