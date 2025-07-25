Андрей Макаревич уехал из Израиля ради Лаймы Вайкуле

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) признался в YouTube-беседе с журналисткой Юлией Таратутой (признана в РФ иностранным агентом), что прилетел в Латвию на фестиваль Лаймы Вайкуле.

«Я сижу в Юрмале, куда прилетел утром, потому что через три дня здесь начинается очередной фестиваль Лаймы, где я участвую среди достойного состава артистов. После этого у меня здесь еще будет сольный концерт, а потом мы семьей здесь некоторое время просто отдохнем», — заявил музыкант.

Макаревич отметил, что отдыхает в Юрмале, а не в Израиле, поскольку во второй стране сейчас началась самая жаркая пора, из-за чего климат стал некомфортным.

«Главное, у меня осенью будет такое количество работы — и в Европе, и в Америке, — что я хочу набраться сил и побыть с семьей», — добавил артист.

19 июля Вайкуле не исключила, что Алла Пугачева посетит ее фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2025, который пройдет с 25 по 27 июля в Юрмале. По словам артистки, подруга всегда посещает мероприятие, если у нее нет других планов.

Среди российских знаменитостей «Рандеву» Лайма Вайкуле в этом году также посетят: Макаревич, Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) и группа «Би-2». Помимо них, на мероприятии выступят Потап с Настей Каменских и Верка Сердючка.

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