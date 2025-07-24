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«Жена» Светлакова пожаловалась на притеснения в Европе

Актриса Живейнова пожаловалась на проблемы из-за русской фамилии в Италии
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zhiveynovayulia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Юлия Живейнова пожаловалась на притеснения в Европе и проблемы из-за русской фамилии. Ее цитирует NEWS.ru.

Сыгравшая жену персонажа Сергея Светлакова в комедии «Наша Russia. Турция» 20 лет назад вышла замуж за итальянца и с тех пор живет в Италии.

«На сына в школе наехали на национальной почве, мне пришлось идти к директору разбираться, напомнила: «У сына папа — итальянец, дед — американец, и сам он родился в Италии», — вспоминает она.

Живейнова добавила, что у них в небольшом городе ее все знают, здороваются, делают комплименты. При этом недавно она не смогла получить две роли из-за русской фамилии — одну в Италии, другую во Франции.

«В этом виновата антироссийская пропаганда в Европе», — уверена актриса.

Накануне в Италии отменили концерт российского дирижера Валерия Гергиева.

Позже в стране отменили и выступление российского пианиста Александра Романовского.

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