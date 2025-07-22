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В Италии отменили выступление российского пианиста Романовского

В Болонье отменили концерт пианиста Романовского из-за его концерта в ДНР
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Владимир Астапкович/РИА Новости

В Италии отменили запланированный на 5 августа концерт российского пианиста Александра Романовского из-за его выступления в Донецкой народной республике в 2022 году. Об этом сообщает газета Il Fatto Quotidiano.

В 2011 году пианист получил гражданство Италии и сейчас преподает в Павии. В августе 2022 года Королевский музыкальный колледж в Лондоне отстранил Романовского от преподавательской деятельности из-за его выступления в ДНР.

Согласно информации итальянской газеты, запланированное на 5 августа выступление пианиста было отменено после того, как стало известно об отмене концерта в Казерте народного артиста России Валерия Гергиева.

Это не первый отмененный концерт Романовского в Италии. В начале прошлого года он также не смог выступить в этой стране из-за концерта в Мариуполе.

Ранее сообщалось, что в Италии отменили запланированный на 27 июля концерт Валерия Гергиева.

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