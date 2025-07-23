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Элтон Джон назвал Оззи Осборна легендой

Элтон Джон назвал Оззи Осборна легендой среди рок-богов
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Британский певец и пианист Элтон Джон назвал Оззи Осборна легендой среди рок-богов. Об этом он написал на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), комментируя смерть рок-музыканта.

Джон назвал Осборна своим близким другом и «первопроходцем, завоевавшим себе место в пантеоне рок-богов», настоящей легендой.

По словам пианиста, Осборн также был очень веселым человеком.

«Мне будет его очень не хватать. Шэрон и ее семье я выражаю свои соболезнования и любовь», — написал музыкант.

Джон сопроводил пост фотографией, на котором они с Осборном одеты в костюмы с галстуками, а на лицах — веселые выражения.

22 июля в возрасте 76 лет скончался Оззи Осборн. Это случилось менее чем через три недели после его прощального концерта в Бирмингеме, на стадионе футбольного клуба «Астон Вилла» — всего в 500 метрах от дома, где он вырос. Из-за давно диагностированной болезни Паркинсона «Принц тьмы» не мог ходить и весь концерт провел, сидя на черном троне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Оззи Осборна смогут клонировать его фанаты.

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