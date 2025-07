«Отец хеви-металла». Умер Оззи Осборн

Музыкант Оззи Осборн ушел из жизни в возрасте 76 лет. «Он ушел мирно, чувствуя нашу любовь до последней минуты», — говорится в официальном заявлении родственников музыканта.

Осборн родился в английском Бирмингеме в многодетной семье. Он был четвертым ребенком, а всего родители воспитывали шестерых детей. Отец был слесарем, а мать трудилась на фабрике.

Прозвище Оззи он получил еще в начальной школе. Будучи подростком попытался совершить кражу со взломом, но был пойман. Отец отказался платить штраф, и юноша отсидел в тюрьме шесть недель. Освободившись — он решил осуществить мечту: стать рок-звездой.

В 1968 году Оззи Осборн Тони Айомми, Гизер Батлер и Билл Уорд собрали коллектив, который вскоре получил название Black Sabbath. В группе Осборн будет до конца 70-х, но потом их пути разойдутся.

Осборн, находившийся в депрессии после смерти отца, активно пил и принимал запрещенные вещества, и его попросили покинуть группу. Однако он не забросил музыку и начал сольную карьеру. При этом Осборн окончательно бросил пить и злоупотреблять препаратами только в начале 2000-х.

Как член группы Black Sabbath Осборн внесен в Зал славы рок-н-ролла США, а в Зал славы британской музыки он входит и как участник группы, и как сольный исполнитель. Звезда с именем Осборна есть на Аллее звезд в Бирмингеме и на голливудской «Аллее славы». Сольные альбомы Осборна Blizzard of Ozz и No More Tears получили статус четырежды платиновых в США.

В 2003 году у Осборна диагностировали болезнь Паркинсона. Кроме того, музыкант перенес не менее четырех операций на позвоночнике, с начала 2024 года ему стало тяжело передвигаться самостоятельно. В июле 2025-го состоялся его прощальный концерт. «Я умираю. И это факт», – так объяснил желание провести этот концерт Осборн, уточнив, что не хочет «исчезать тихо».

Спустя несколько недель его не станет. Как сообщает Sky News, Осборн умер в кругу семьи — жены Шэрон и детей Келли и Джека.

