Безумец и «Принц тьмы»: умер Оззи Осборн

SVEN SIMON/Global Look Press

В Британии в возрасте 76 лет скончался Оззи Осборн. Это случилось менее чем через три недели после его прощального концерта в Бирмингеме, на стадионе футбольного клуба «Астон Вилла» — всего в 500 метрах от дома, где он вырос. Из-за давно диагностированной болезни Паркинсона «Принц тьмы» не мог ходить и весь концерт провел, сидя на черном троне.

В заявлении семьи Осборн говорится: «С большей печалью, чем та, что можно выразить словами, мы вынуждены сообщить, что наш любимый Оззи Осборн скончался сегодня утром. Он был со своей семьей и окружен любовью. Мы просим всех уважать частную жизнь нашей семьи в это непростое время».

Путь из бедности к мировой славе

Джон Майкл Осборн родился в Бирмингеме в 1948 году в семье фабричных рабочих. Прозвище Оззи он получил еще в школе: это было сокращение от фамилии. Его детство было непростым и небогатым — он даже побывал в тюрьме за кражу со взломом. В юности успел поработать водопроводчиком, слесарем, маляром, автомехаником, забойщиком на скотобойне и даже могильщиком.

Все это так или иначе нашло отражение в музыке Black Sabbath: музыканты впоследствии вспоминали, что им претили веселые поп-песенки, и они выбрали тяжелый и резкий саунд. На излете эпохи хиппи он пришелся очень по вкусу. Характерно, что в то время Осборн был большим поклонником The Beatles, чья музыка никак не напоминает его собственные произведения.

Первый альбом Black Sabbath выпустили в 1970 году и вскоре попали на верхние строчки британских хит-парадов. Осборн был ярким фронтменом и за 10 лет записал с группой восемь пластинок — пока в 1979 году его не выгнали из-за ужасного поведения и проблем с алкоголем и наркотиками.

Это не смутило Оззи, и он начал сольную карьеру, за время которой выпустил 11 студийных альбомов, последний из которых — Ordinary Man — вышел в 2020 году.

Карьере Осборна очень способствовала жена Шерон — считается, что ее деловая хватка в сочетании с его харизмой и популярностью помогли им сколотить большое состояние, которое в 2018 году оценивалось в $196 млн.

Самый известный и скандальный инцидент с участием Оззи произошел в 1982 году во время выступления в американском штате Айова: прямо на концерте он откусил голову мертвой летучей мыши, приняв ее за часть реквизита. После этого ему пришлось обращаться в больницу с просьбой сделать профилактическую прививку от бешенства. Другой схожий эпизод был отмечен годом ранее в несколько более приватной обстановке: во время неудачной встречи с представителями звукозаписывающей компании Оззи откусил головы двум голубям, которых принес с собой и намеревался выпустить в качестве жеста примирения.

Увлечение Оззи алкоголем едва не сыграло с ним злую штуку: в 1989 году он был арестован за попытку задушить собственную жену в состоянии сильного опьянения. Самого этого эпизода он не помнил, но впоследствии рассказывал, как пришел в себя в камере полицейского участка и был в ужасе после того, как ему рассказали, почему он здесь. Впоследствии супруги помирились, обвинения были сняты.

«Я вел себя как придурок по отношению к самым дорогим мне людям — моей семье», — говорил он в 2013 году.

Попрощался и ушел

Причиной смерти Оззи Осборна стала болезнь Паркинсона, которой он страдал на протяжении двух десятков лет. Несколько лет назад ситуация резко ухудшилась — во время операции на позвоночнике после падения с квадроцикла врачи задели ему нервные окончания на шее, и заболевание стало прогрессировать.

«Я лежал без дела шесть лет, и вы не представляете, что я чувствую», — сказал он толпе поклонников на своем последнем концерте 6 июля 2025 года.

Ради этого концерта на фестивале Back To The Beginning группа Black Sabbath воссоединилась в своем оригинальном составе. Кроме них на сцену вышли Metallica, Slayer, Alice in Chains, Стивен Тайлер из Aerosmith, Слэш и Дафф Маккаган из Guns N'Roses, лидер Korn Джонатан Дэвис, Фред Дерст из Limp Bizkit и др.

Сегодня рок-музыканты по всему миру отдают дань уважения Оззи Осборну, а к его звезде на Аллее славы в Голливуде люди несут цветы. За время своей долгой карьеры Осборн пять раз получал премию «Грэмми» и был дважды включен в Зал музыкальной славы Великобритании и Зал славы рок-н-ролла в США — как в составе Black Sabbath и как сольный исполнитель.