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Оззи Осборна смогут клонировать его фанаты

Певец Осборн продал банки из-под холодного чая с собственной ДНК
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Matt Sayles/AP

Американский производитель прохладительных напитков «Liquid Death» и Оззи Осборн продали десять банок из-под чая «Infinite Ozzy» с ДНК рок-музыканта. Об этом сообщает издание People.

Осборн выпил десять банок разных вкусов холодного чая производителя, раздавил и поместил каждую в плотно закрытые контейнеры. Каждый экземпляр, содержащий ДНК, стоил $450.

«Как только технологии и федеральный закон позволят, вы сможете воссоздать Оззи и наслаждаться им сотни лет в будущем», — говорит закадровый голос в рекламе мини-партии.

Основатель Black Sabbath также расписался на контейнерах, их все раскупили.

«Целостность ДНК и результаты клонирования не гарантируются», — добавили в компании.

Музыкант остается активным несмотря на операции на позвоночнике и болезнь Паркинсона — последний студийный альбом он записал в 2022 году.

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