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Стала известна причина смерти кинорежиссера Кары

Раков: смерть режиссера Кары наступила в связи с обширным инфарктом
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Заслуженный деятель искусств России, кинорежиссер и сценарист Юрий Кара умер в результате обширного инфаркта. Об этом сообщил народный артист РФ Виктор Раков, передает ТАСС.

«Мне сегодня написала его ассистентка, что он в Ялте и у него случился обширный инфаркт», — сказал Раков.

До этого президент России Владимир Путин почтил память режиссера Юрия Кары. Путин передал соболезнования родным и близким кинематографиста. Он назвал Кару выдающимся режиссером и сценаристом. Президент выразил уверенность, что светлая память о кинематографисте навсегда сохранится в сердцах его родных, близких, друзей и почитателей.

6 июля Юрия Кары не стало в Ялте. У него случился повторный инфаркт.

Первую известность Каре принесла дипломная работа «Завтра была война» по одноименной повести Бориса Васильева. Также на счету режиссера работа над «Ералашем», картины «Воры в законе», «Я — кукла», «Королев», «Гамлет. XXI век». Помимо этого, он работал над экранизацией произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» , которая была снята в середине 90-х, а в прокат вышла лишь в 2011-м

Ранее стало известно, где будет похоронен режиссер Юрий Кара.

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