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Умер режиссер Юрий Кара

Режиссер Юрий Кара скончался в возрасте 70 лет в результате инфаркта
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В возрасте 70 лет скончался режиссер Юрий Кара. Согласно Telegram-каналу Shot, заслуженного деятеля искусств России не стало в Ялте 16 июля, у него случился повторный инфаркт — предыдущий кинематографист перенес зимой этого года.

Юрий Кара родился в Донецке в 1954-м, окончил ВГИК. Первую известность ему принесла дипломная работа «Завтра была война» по одноименной повести Бориса Васильева. Также на счету режиссера работа над «Ералашем», картины «Воры в законе», «Я — кукла», «Королев», «Гамлет. XXI век» и «Мастер и Маргарита» — экранизация произведения Михаила Булгакова, которая была снята в середине 90-х, а в прокат вышла лишь в 2011-м. Помимо съемок, Кара являлся преподавателем на Высших курсах кино и телевидения ВГИК, руководил мастерской кинорежиссуры.

По информации из открытых источников, Кара состоял в счастливом браке с супругой Ириной, которая тоже родом из Донецка. Пара воспитывала дочь.

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