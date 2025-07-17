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Стало известно, где будет похоронен режиссер Юрий Кара

ТАСС: Кара планируют похоронить 22 июля на Троекуровском кладбище
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Похороны кинорежиссера Юрия Кара, предположительно, состоятся 22 июля на Троекуровском кладбище. Об этом ТАСС сообщил оргсекретарь Союза кинематографистов Российской Федерации Михаил Калинин.

«Похороны режиссера пройдут на следующей неделе — либо 21 июля, либо 22, вероятнее 22», — сказал он.

Юрий Кара скончался в возрасте 70 лет в Ялте после инфаркта. В марте 2025 года он перенес сердечный приступ.

Заслуженный деятель искусств РФ Юрий Кара родился 12 ноября 1954 года в Донецке. Первым фильмом режиссера была лента «Завтра была война» по повести Бориса Васильева. За свою карьеру Кара поставил несколько знаковых для отечественного кинематографа картин, среди которых «Гамлет. XXI век», «Мастер и Маргарита», «Королев», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» и «Воры в законе».

В ноябре 2024 года в Большом зале Центрального дома кинематографистов состоялся юбилейный вечер в честь 70-летия Кары. У режиссера остались жена Ирина и дочь Юлия.

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