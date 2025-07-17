Путин почтил память Юрия Кары: «Выдающийся режиссер»

Президент России Владимир Путин почтил память режиссера Юрия Кары. Его сообщение опубликовано на сайте Кремля.

Путин передал соболезнования родным и близким кинематографиста. Он назвал Кару выдающимся режиссером и сценаристом. Президент уверен, что светлая память о кинематографисте навсегда сохранится в сердцах его родных, близких, друзей и почитателей.

«Самобытный и щедрый талант, творческая смелость, умение создавать великолепные актерские ансамбли, находить темы, созвучные времени, снискали ему искреннюю любовь зрителей», — заявил президент.

16 июля Юрия Кары не стало в Ялте. У него случился повторный инфаркт.

Первую известность Каре принесла дипломная работа «Завтра была война» по одноименной повести Бориса Васильева. Также на счету режиссера работа над «Ералашем», картины «Воры в законе», «Я — кукла», «Королев», «Гамлет. XXI век». Помимо этого, он работал над экранизацией произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» , которая была снята в середине 90-х, а в прокат вышла лишь в 2011-м

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