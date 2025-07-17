СМИ узнали о новом миллионном долге Ивлеевой перед налоговой

Блогер Анастасия Ивлеева задолжала ФНС (Федеральной налоговой службе) более 1,35 млн руб., передает РЕН ТВ.

Ивлеева наиболее известна как блогер и бывшая ведущая телепередачи «Орел и решка». О ее многомиллионных долгах стало известно в конце мая. Журналисты тогда отмечали, что общая сумма задолженности знаменитости составляет 11 217 613 руб. На тот момент ей были предъявлены и два штрафа за неуплату налоговых отчислений.

Позже SHOT утверждал, что задолженность Ивлеевой выросла вдвое, поскольку знаменитость не могла расплатиться с налоговой несколько месяцев. Общая сумма долга, по данным Telegram-канала, увеличилась до 20,9 млн руб. Однако в начале июня в ФНС сообщили, что перед Федеральной налоговой службой у знаменитости долгов нет.

Ранее суд взыскал долг по ЖКХ с мужа Ивлеевой.