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Стало известно, сколько у Ивлеевой долгов по налогам

ТАСС: блогер Ивлеева не имеет налоговых задолженностей перед ФНС
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Global Look Press

У блогера Анастасии Ивлеевой нет долгов по налогам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Ивлеева Анастасия действительно не имеет налоговых задолженностей перед Федеральной налоговой службой», — заявили там.

Ивлеева наиболее известна как блогер и бывшая ведущая телепередачи «Орел и решка». О ее многомиллионных долгах стало известно в конце мая. Журналисты тогда отмечали, что общая сумма задолженности знаменитости составляет 11 217 613 руб. На тот момент ей были предъявлены и два штрафа за неуплату налоговых отчислений.

Позже SHOT утверждал, что задолженность Ивлеевой выросла вдвое, поскольку знаменитость не могла расплатиться с налоговой несколько месяцев. Общая сумма долга, по данным Telegram-канала, увеличилась до 20,9 млн руб.

Ранее на свадьбе Ивлеевой персоналу угрожали увольнением.

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