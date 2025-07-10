Суд взыскал долг по ЖКХ с мужа блогера Ивлеевой

Мировой суд в Москве взыскал долг по оплате коммунальных платежей с супруга блогера Анастасии Ивлеевой Филиппа Бегака. Об этом сообщает РИА Новости.

В суде подчеркнули, что был выпущен приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию.

Сумма взыскания не сообщается. Решение суда вступило в силу.

5 июня сообщалось, что у Ивлеевой нет долгов по налогам.

Ивлеева наиболее известна как блогер и бывшая ведущая телепередачи «Орел и решка». О ее многомиллионных долгах стало известно в конце мая. Журналисты тогда отмечали, что общая сумма задолженности знаменитости составляет 11 217 613 руб. На тот момент ей были предъявлены и два штрафа за неуплату налоговых отчислений.

Позже SHOT утверждал, что задолженность Ивлеевой выросла вдвое, поскольку знаменитость не могла расплатиться с налоговой несколько месяцев. Общая сумма долга, по данным Telegram-канала, увеличилась до 20,9 млн руб.

Ранее на свадьбе Ивлеевой персоналу угрожали увольнением.