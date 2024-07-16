Долг Ивлеевой перед ФНС вырос вдвое

Блогерша Настя Ивлеева задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) 20,9 млн рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Отмечается, что задолженность экс-ведущей «Орла и Решки» выросла вдвое, поскольку знаменитость не может расплатиться с налоговой уже третий месяц. Она игнорирует требования ФНС об оплате долга, заявляет Telegram-канал.

В июне сообщалось, что ФНС заблокировала счета Ивлеевой из-за долгов в размере 11,3 млн рублей. Счета знаменитости оказались заморожены с 14 июня.

О многомилионных долгах бывшей ведущей «Орла и решки» стало известно еще в конце мая. Тогда Telegram-канал Baza отмечал, что общая сумма долга знаменитости составляет 11 217 613 рублей. На тот момент ей были предъявлены уже два штрафа за неуплату налоговых отчислений.

В апреле 2024 года сообщалось, что Ивлеева заработала более 93 млн рублей на бизнесе по продаже чипсов и энергетиков. Выручка ООО «Коленки пчелы», 45% акций которой принадлежит Насте Ивлеевой, за 2023 год составила около 2,8 млрд рублей. А чистая прибыль — 93 млн 324 тысячи рублей, что в 2,5 раза больше, чем за 2022 год.

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