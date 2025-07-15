Уехавший из России Трескунов задолжал налоговой почти 100 тысяч рублей

PostNews: актер Семен Трескунов накопил штрафов почти на 100 тысяч рублей

Актер Семен Трескунов (признан в РФ иностранным агентом) задолжал налоговой почти 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал PostNews.

У Трескунова обнаружили задолженности по двум исполнительным производствам из-за неоплаченных административных штрафов. Они связаны с нарушением иноагентской деятельности. Общая сумма штрафа составила 91 тысячу рублей.

В апреле 2022 года Трескунов уехал из России. Он переехал с супругой в Испанию. В марте 2024-го Минюст объявил актера иноагентом.

Позднее артист рассказывал, что занялся преподаванием актерского мастерства в эмиграции. Он проводит тренинги для непрофессиональных актеров.

В феврале 2025-го Трескунов сообщил о разводе актера с женой Анитой Ахмадуллиной. По словам Трескунова, в их жизни поменялись приоритеты и ценности, но ему удалось сохранить хорошие отношения с экс-супругой.

10 апреля Трескунов заявил, что готов вернуться в Россию в будущем. Также он признался, что стал меньше говорить о политике, поскольку «перестал понимать, что происходит».

Ранее Любовь Успенская не захотела заводить романы с американцами.