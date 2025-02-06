Уехавший из России Семен Трескунов развелся с женой

Актер Семен Трескунов (признан в РФ иностранным агентом) признался в интервью YouTube-каналу «Sheinkin40», что развелся с женой Анитой Ахмадуллиной во время эмиграции.

Трескунов отметил, что их пара «развалилась» в конце 2024 года. Артист рассказал, что он и Ахмадуллина пытались сохранить брак, но не сложилось. По словам артиста, в их жизни поменялись приоритеты и ценности.

«Не произошло ничего плохого, просто решили двигаться в разном направлении. Да, я опять жених!» — поделился актер.

Трескунов уточнил, что сохранил хорошие отношения с экс-супругой.

«Мы с моей супругой были знакомы с детства, дружили в первую очередь. Поэтому хочется думать, что мы более спокойно отнеслись к тому, что произошло», — рассказал артист.

В 2022 году Трескунов получил израильское гражданство. Он уехал в Израиль после начала СВО, а позднее переехал в Испанию. За границей актер сменил имя, став Сэмом, и начал вести социальные сети на английском языке. В марте 2024-го Минюст объявил иноагентами актера.

В апреле Трескунов рассказывал, что занялся преподаванием актерского мастерства в эмиграции. Он делился, что проводит тренинги для непрофессиональных актеров. Трескунов делился, что его ученики практикуются в монологах и записывают себя на камеру.

Ранее против актера Трескунова возбудили административное дело.