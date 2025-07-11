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Алисе Фрейндлих вручили орден «За заслуги перед Отечеством» I степени

В Санкт-Петербурге Алисе Фрейндлих вручили орден За заслуги перед Отечеством
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Александр Демьянчук/ТАСС

Народной артистке СССР Алисе Фрейндлих вручили орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.

Актриса стала одной из немногих полных кавалеров этого ордена, подчеркнули власти. Награду вручил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

В своей речи глава города отметил, что качества актрисы отражают ленинградский характер.

Артистка поблагодарила пришедших на церемонию.

«Вся моя жизнь принадлежит театру. Я служила ему верой и правдой и всегда была счастлива этому служению. Оказалось, что это еще и заслуга перед Отечеством. Благодарю вас всех за то, что вы здесь – в этом моя главная заслуга перед Отечеством», — сказала Фрейндлих.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин наградил 90-летнюю актрису орденом «За заслуги перед Отечеством». Орден был присужден Фрейндлих «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную активность» в ее день рождения.

В этот же день время артистка в интервью телеканалу «Россия» сказала, что может вернуться в кино. Фрейндлих дебютировала в кино в 1955 году в картине «Неоконченная повесть». Она наиболее известна по ролям Людмилы Калугиной в ленте Эльдара Рязанова «Служебный роман» и королевы Анны в мюзикле «Д`Артаньян и три мушкетера». В фильмографии артистки более 80 ролей. Она сыграла в таких проектах, как «Тайна железной двери», «Сталкер», «Город зажигает огни», «Полосатый рейс», «Оскар и Розовая дама», «Старомодная комедия».

Ранее внучка Алисы Фрейндлих опубликовала редкое фото с бабушкой и матерью.

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