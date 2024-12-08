Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Алиса Фрейндлих получила орден на 90-летие

Путин наградил 90-летнюю Алису Фрейндлих орденом «За заслуги перед Отечеством»

close
Igor Gnevashev/Global Look Press

Президент России Владимир Путин наградил 90-летнюю актрису Алису Фрейндлих орденом «За заслуги перед Отечеством». Соответствующий указ опубликован на портале официального опубликования нормативно-правовых актов.

Орден был присужден Фрейндлих «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную активность» в ее день рождения.

До этого стало известно, что к 90-летию со дня рождения Алисы Фрейндлих на ТВ будет организован телемарафон.

Марафон начался 8 декабря в 9:35 с фильма «Д'Артаньян и три мушкетера», в котором Фрейндлих исполнила роль королевы Анны Австрийской. Затем будут транслироваться картины «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры 30 лет спустя», «Старомодная комедия», «Жестокий романс».

9 декабря на экранах снова покажут мелодраму «Опасный возраст» и театральную драму «Успех». В 23:15 телеканал покажет документальный фильм «Триумф смешной девчонки. Алиса Фрейндлих», посвященный актрисе. Завершит марафон в 23:55 фильм Андрея Тарковского «Сталкер», где артистка сыграла роль супруги главного героя.

Ранее внучка Алисы Фрейндлих опубликовала редкое фото с бабушкой и матерью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами