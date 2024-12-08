Алиса Фрейндлих получила орден на 90-летие

Президент России Владимир Путин наградил 90-летнюю актрису Алису Фрейндлих орденом «За заслуги перед Отечеством». Соответствующий указ опубликован на портале официального опубликования нормативно-правовых актов.

Орден был присужден Фрейндлих «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную активность» в ее день рождения.

До этого стало известно, что к 90-летию со дня рождения Алисы Фрейндлих на ТВ будет организован телемарафон.

Марафон начался 8 декабря в 9:35 с фильма «Д'Артаньян и три мушкетера», в котором Фрейндлих исполнила роль королевы Анны Австрийской. Затем будут транслироваться картины «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры 30 лет спустя», «Старомодная комедия», «Жестокий романс».

9 декабря на экранах снова покажут мелодраму «Опасный возраст» и театральную драму «Успех». В 23:15 телеканал покажет документальный фильм «Триумф смешной девчонки. Алиса Фрейндлих», посвященный актрисе. Завершит марафон в 23:55 фильм Андрея Тарковского «Сталкер», где артистка сыграла роль супруги главного героя.

Ранее внучка Алисы Фрейндлих опубликовала редкое фото с бабушкой и матерью.