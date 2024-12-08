Фрейндлих не исключила, что может вернуться в кино

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих в интервью телеканалу «Россия» не исключила, что может вернуться в кино.

«Ну я должна вам сказать, что шанс продиктует природа. Если я еще в состоянии буду что-то помнить, что-то выучить, что-то освоить, то дай бог, благодарю его за эту посылку», — объяснила актриса.

Фрейндлих дебютировала в кино в 1955 году в картине «Неоконченная повесть». Она наиболее известна по ролям Людмилы Калугиной в ленте Эльдара Рязанова «Служебный роман» и королевы Анны в мюзикле «Д`Артаньян и три мушкетера». В фильмографии артистки более 80 ролей. Она сыграла в таких проектах, как «Тайна железной двери», «Сталкер», «Город зажигает огни», «Полосатый рейс», «Оскар и Розовая дама», «Старомодная комедия».

В 1981-м Фрейндлих удостоилась звания народной артистки СССР. 8 декабря 2024-го президент России Владимир Путин наградил 90-летнюю актрису орденом «За заслуги перед Отечеством». Он был присужден «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную активность» в ее день рождения.

Ранее в советском фильме «Служебный роман» обнаружили киноляп.