Ведущей «Спокойной ночи, малыши!» Ангелине Вовк стало плохо

Народной артистке РФ, телеведущей Ангелине Вовк потребовалась срочная медицинская помощь. Она вызвала скорую утром 11 июля, пишет Telegram-канал Baza.

«По данным «Базы», 82-летней телеведущей стало плохо утром 11 июля. Сейчас медики находятся у нее дома. Решается вопрос о госпитализации», — говорится в посте.

Ангелина Вовк вела детские передачи «Будильник», «Спокойной ночи, малыши!», «Няня спешит на помощь», а также музыкальные программы «Утренняя почта» и «Музыкальный киоск».

В конце июня народный артист РСФСР Михаил Боярский был экстренно госпитализирован в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. Он попал в отделение сосудистой кардиологии. Его сын, депутат Государственной думы Сергей Боярский пояснил, что у актера возникли «сложности после стентирования артерии». При этом невестка артиста Екатерина заявляла, что Боярский находится дома, а в больнице находился на плановом обследовании.

23 июня Telegram-канал SHOT утверждал, что певец и композитор Юрий Антонов попал в столичную больницу из-за «сердечного заболевания». По словам издания, певца госпитализировали после осмотра кардиолога: артист обратился к врачу с жалобами на боли в груди.

Позже Антонов рассказал, что находится дома и отдыхает. По словам артиста, в его возрасте бывает «нормально» и «чуть похуже нормального». Певец уверил, что его ничего не беспокоит. Композитор только пожаловался на погоду.

Ранее сын Сергея Зверева Сергей заявил, что хочет оформить инвалидность ради квартиры.