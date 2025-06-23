80-летний Антонов попал в больницу с сердечным заболеванием

SHOT: композитор Антонов госпитализирован в Москве с жалобам на боли в груди

Народный артист России, певец и композитор Юрий Антонов попал в столичную больницу из-за «сердечного заболевания». Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

80-летнего Антонова, утверждает Telegram-канал, госпитализировали после осмотра кардиолога: артист обратился к врачу с жалобами на боли в груди. Сейчас состояние Антонова уже лучше, и ему разрешили продолжить лечение амбулаторно.

Юрий Антонов родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте в семье военнослужащего и домохозяйки. С начала 70-х годов он работал в популярном ВИА «Поющие гитары», в составе которого написал песни «Аэропорт», «О добрых молодцах и красных девицах» и «Если любишь ты», а также свой первый всесоюзный хит «Нет тебя прекрасней». Антонов также писал музыку для мэтров советской эстрады — его песни появлялись в репертуаре Льва Лещенко и Валерия Ободзинского, ВИА «Веселые ребята», «Земляне» и других.

Сегодня Юрий Антонов редко дает концерты и практически не выпускает новых песен. Среди последних его работ — дуэт «На Арбате», записанный с Леонидом Агутиным в 2013-м, трек «Любимая».

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