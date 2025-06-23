На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

80-летний Антонов попал в больницу с сердечным заболеванием

SHOT: композитор Антонов госпитализирован в Москве с жалобам на боли в груди
close
Михаил Мокрушин/РИА Новости

Народный артист России, певец и композитор Юрий Антонов попал в столичную больницу из-за «сердечного заболевания». Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

80-летнего Антонова, утверждает Telegram-канал, госпитализировали после осмотра кардиолога: артист обратился к врачу с жалобами на боли в груди. Сейчас состояние Антонова уже лучше, и ему разрешили продолжить лечение амбулаторно.

Юрий Антонов родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте в семье военнослужащего и домохозяйки. С начала 70-х годов он работал в популярном ВИА «Поющие гитары», в составе которого написал песни «Аэропорт», «О добрых молодцах и красных девицах» и «Если любишь ты», а также свой первый всесоюзный хит «Нет тебя прекрасней». Антонов также писал музыку для мэтров советской эстрады — его песни появлялись в репертуаре Льва Лещенко и Валерия Ободзинского, ВИА «Веселые ребята», «Земляне» и других.

Сегодня Юрий Антонов редко дает концерты и практически не выпускает новых песен. Среди последних его работ — дуэт «На Арбате», записанный с Леонидом Агутиным в 2013-м, трек «Любимая».

Ранее Агата Муцениеце подтвердила свою беременность.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами