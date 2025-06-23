Антонов раскрыл подробности самочувствия на фоне слухов о госпитализации

Певец и композитор Юрий Антонов в беседе с aif.ru прокомментировал слухи об ухудшении самочувствия.

Антонов рассказал, что находится дома и отдыхает. По словам артиста, в его возрасте бывает «нормально» и «чуть похуже нормального». Певец уверил, что его ничего не беспокоит. Композитор только пожаловался на погоду.

«То солнышко выйдет, то ливень. А у меня здесь, я же живу не в городе, такой ботанический сад. С одной стороны, дождь — положительное явление, потому что зелень поднялась невероятно. Вот только это чередование солнца и дождя совсем мне уже надоело и не устраивает. Я хочу солнышко», — поделился артист.

23 июня Telegram-канал SHOT утверждал, что Антонов попал в столичную больницу из-за «сердечного заболевания». По словам издания, певца госпитализировали после осмотра кардиолога: артист обратился к врачу с жалобами на боли в груди.

19 февраля Юрий Антонов отпраздновал свой 80-летний юбилей. Он признался, что не стал устраивать большой концерт в честь праздника, поскольку это «чересчур большая нагрузка».

Ранее сын Сергея Зверева Сергей заявил, что хочет оформить инвалидность ради квартиры.