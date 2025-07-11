Улицкую могут оштрафовать за нарушение закона об иноагентах

Писательнице Улицкой грозит штраф до ₽50 тыс. за нарушение закона об иноагентах

Писательнице Людмиле Улицкой (признана в РФ иностранным агентом) грозит до 50 тысяч рублей штрафа за непредоставление отчета о ее деятельности как иноагента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Савеловский суд Москвы.

В публикации отмечается, что суд зарегистрировал протокол в отношении писательницы по статье Кодекса об административных правонарушениях России «Непредоставление в Минюст сведений о деятельности иноагентов».

Подчеркивается, что аналогичные протоколы поступили на политолога Александра Морозова (признан в РФ иностранным агентом) и бывшего депутата Геннадия Гудкова (признан в РФ иностранным агентом, внесен в реестр террористов и экстремистов), признанных в РФ иноагентами. Даты рассмотрения всех трех протоколов пока не назначены.

В октябре 2024 года Савеловский районный суд Москвы приговорил Гудкова, Улицкую и политика Михаила Светова (признан в РФ иностранным агентом) к штрафам за нарушения обязанностей лиц, признанных иностранными агентами.

Писательница Людмила Улицкая была включена в список иностранных агентов 2 марта 2024 года.

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