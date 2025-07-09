Главу МХАТ опросили в связи с уголовным делом о хищениях

Главу МХАТ Владимира Кехмана опросили в связи с расследованием уголовного дела о хищениях в Михайловском театре. Об этом сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на неназванный источник.

Другие подробности неизвестны.

Незадолго до этого сообщалось, что Кехман прибыл в Следственный комитет. Он был приглашен в СК для дачи показаний в качестве свидетеля. Сообщалось, что уголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ. По нему проходят несколько неустановленных лиц.

До этого стало известно, что в здании МХАТ имени Горького в Москве проходят обыски. Сообщалось, что рядом с театром находится машина Росгвардии, внутри театра работают сотрудники правопорядка. Вход в здание запрещен. По данным правоохранителей, обыски также прошли у главы Михайловского театра и МХАТ.

До этого издание «Фонтанка» сообщало, что Кехмана задержали в рамках уголовного дела о растрате и присвоении в особо крупном размере. Причиной стали «контракты по реконструкции старой сцены МХАТ», которую планировали открывать в октябре 2025 года.

Ранее стало известно, что задержанный директор МХАТа планировал отремонтировать сцену за 50 млн.