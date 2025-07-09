На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Главу МХАТ опросили в связи с уголовным делом о хищениях

RT: Кехмана опросили в рамках расследования дела о хищениях в Михайловском театре
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Главу МХАТ Владимира Кехмана опросили в связи с расследованием уголовного дела о хищениях в Михайловском театре. Об этом сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на неназванный источник.

Другие подробности неизвестны.

Незадолго до этого сообщалось, что Кехман прибыл в Следственный комитет. Он был приглашен в СК для дачи показаний в качестве свидетеля. Сообщалось, что уголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ. По нему проходят несколько неустановленных лиц.

До этого стало известно, что в здании МХАТ имени Горького в Москве проходят обыски. Сообщалось, что рядом с театром находится машина Росгвардии, внутри театра работают сотрудники правопорядка. Вход в здание запрещен. По данным правоохранителей, обыски также прошли у главы Михайловского театра и МХАТ.

До этого издание «Фонтанка» сообщало, что Кехмана задержали в рамках уголовного дела о растрате и присвоении в особо крупном размере. Причиной стали «контракты по реконструкции старой сцены МХАТ», которую планировали открывать в октябре 2025 года.

Ранее стало известно, что задержанный директор МХАТа планировал отремонтировать сцену за 50 млн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами