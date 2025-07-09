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В здании МХАТ имени Горького проводят обыски

В Москве силовики проводят обыски в здании МХАТ имени Горького
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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

В здании МХАТ имени Горького в Москве проводят обыски. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, рядом с театром находится машина Росгвардии, внутри театра работают сотрудники правопорядка. Вход в здание запрещен. По данным правоохранителей, обыски также прошли у главы Михайловского театра и МХАТ Владимира Кехмана в рамках расследования уголовного дела.

На данный момент, по данным ТАСС, процессуального статуса у главы МХАТ нет.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», парадный вход театра закрыт, служебный — перекрыт бойцами ОМОН. В публикации говорится, что сотрудников театра силовики попросили не комментировать происходящее, их постепенно выпускают из здания. Причины проведения следственных действий не разглашаются.

До этого издание «Фонтанка» сообщало, что Кехмана задержали в рамках уголовного дела о растрате и присвоении в особо крупном размере. Причиной стали «контракты по реконструкции старой сцены МХАТ», которую планировали открывать в октябре 2025 года.

Ранее стало известно, что главу МХАТ пригласили в СК в качестве свидетеля.

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