Задержанный директор МХАТа планировал отремонтировать сцену за 50 млн

Директор МХАТ им. Горького Владимир Кехман заключил контракты на 44,9 млн рублей для ремонта сцены в столичном театре. Об этом сообщает сайт «Страсти».

Согласно сайту госзакупок, в 2023 году МХАТу выделили 32,8 млн рублей по одному договору, связанному с материалами для изготовления планшета (пола) сцены. По другому документу, о монтаже планшета сцены, театр заключил контракт на 12,1 млн рублей. Исполнителем в договорах значилось ООО «ТСТС», а окончание работ должно было состоятся 15 сентября 2023 года.

«Страсти» обнаружили еще два договора, вероятно касающиеся ремонта старой сцены МХАТа. Контракты были заключены для разработки проектной документации: сумма первого составила 9 млн рублей, а второго — 9,5 млн рублей. Подрядчиком выступило ООО «Строй-Эксперт».

Накануне издание «Фонтанка» сообщило, что Кехмана задержали в Подмосковье в рамках уголовного дела о растрате и присвоении в особо крупном размере. Причиной стали «контракты по реконструкции старой сцены МХАТ», которую планировали открывать в октябре 2025 года.

Однако, согласно источникам «Известий», Кехман проходит по делу в качестве свидетеля. Его не задержали, а «пригласили в Следственный комитет».

Сайт «Страсти», в свою очередь, «не утверждает», что именно обнаруженные им контракты стали причиной расследования.

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